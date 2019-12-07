» ديربي مانشستر.. بث مباشر لمباراة اليونايتد والسيتي

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يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.


شاهد المباراة من هنا..

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