بالفيديو.. متظاهر يحرق نفسه وسط الحشود في لبنان

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لبنان

متظاهر يحرق نفسه

المعتصمين

قام متظاهر وسط الحشود الغفيرة التي تشهدها لبنان، بإضرام النار في جسده، مساء اليوم، داخل ساحة رياض الصلح، فيما حاول المتظاهرين إخماد النيران وإطفائها من جسده.

وأقدم رجل في العقد الخامس من عمره على إحراق نفسه بعدما سكب بنزين على، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضافت أن المعتصمين، سارعوا على إطفاء النار، عن طريق رمي البطاطين على جسده، فيما حضرت سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، وتم نقله لمستشفيات العاصمة.

ولفتت الوكالة إلى أن الرجل كان يهدد بإحراق نفسه منذ الصباح، وعند دخول الليل قام بالفعل بإحراق نفسه.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" مقطع فيديو لمتظاهر، يقوم بحرق نفسه وسط عدد غفير من المتظاهرين.

شاهد الفيديو..


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