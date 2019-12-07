» أردوغان يعلن عن شرطه الوحيد لخروج قواته من سوريا

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«أردوغان» يتحدث عن توقف العملية العسكرية بسوريا

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بشار الأسد

أردوغان

نبع الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه لن يخرج بقواته من سوريا، حتى يطلب منه الشعب السوري هذا الأمر شاكرًا إياه، مشيرًا إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد خروج جميع الدول الأخرى من دمشق.

جاءت هذه تصريحات لوكالة الأناضول التركية، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح من قبل الجيش على التركي، المدعوم بعناصر تابعة للجيش السوري الوطني، لإخراج على فصائل الأكراد في سوريا، والتي عُرفت باسم "نبع السلام".

وفي وقت سابق، وقع الرئيس التركي أردوغان، مذكرة تفاهم مع فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، تقضي بانسحاب الأكراد من سوريا، في نظير أن تسير تركيا وموسكو، في  حين تشرف روسيا على عملية خروج الأكراد من هذه المناطق.

وأوضح الرئيس التركي في عدة تصريحات منفصلة، أن العملية التركية على سوريا، هدفها حماية الحدود التركية، مشيرًا إلى أنها شرعية تمامًا، وتحمي حدود بلاده من الأكراد اللذين يصفهم بالإرهابيين.

فيما وصفت الكثيرين عملية نبع السلام بأنها خرق واضح وصريح للقانون الدولي، وانتهاكات في حق المدنين السوريين، وأن العملية ليست عسكرية بقدر ماهي هجوم مسلح وعدوان تركي على سوريا.


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