» الزمالك مُهدد بالاستبعاد من أبطال إفريقيا بسبب مدافعه السابق

07 ديسمبر 2019 - 09:26 م

حذر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني من التأهر في سداد المستحقات المالية المتأخرة لمدافعه السابق محمود فتح الله، حتى لا يتم استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا لمخالفة النادي أحد شروط الأندية المحترفة.



وطالب الاتحاد من إدارة الزمالك، بضرورة إخطار الاتحاد الإفريقي بسداد كافة المديونيات على النادي في ظل المهلة التي منحها «كاف» للقلعة البيضاء.