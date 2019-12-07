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الزمالك يعود للمنافسة في أبطال إفريقيا بثنائية "بن شرقي"

الرياضة

ارشيف
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المصريون ووكالات

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«أوتوجو» حكمًا لمباراة الزمالك ومازيمبي

استعاد فريق الزمالك المصري، السبت، توازنه في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وتغلب الزمالك على ضيفه بريميرو دي أوجستو الأنغولي بهدفين دون رد في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من البطولة القارية.
وكان مازيمبي الكونغولي قد فاز في وقت سابق اليوم على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين لهدف ضمن المجموعة ذاتها.
بذلك، يتصدر مازيمبي الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، يليه زيسكو يونايتد برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بريميرو دي أوجستو.
دخل الزمالك اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، إلى أن جاءت الدقيقة 16 لتشهد هدف التقدم عن طريق المغربي أشرف بن شرقي.
وحاول لاعبو القلعة البيضاء مضاعفة النتيجة إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل ليخرج الزمالك متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح بن شرقي في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 68.
وبعدها أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه إيبوكون أكينفينوا في الدقيقة 71 ليلعب بريميرو دي أوجستو الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.
وفشل لاعبو الزمالك في استغلال النقص العددي بصفوف المنافس وتسجيل المزيد من الأهداف ليخرج أصحاب الديار فائزين بثنائية نظيفة. 

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