إيران.. مطالبات بالإفراج عن عالم دين سني أوقفته السلطات

07 ديسمبر 2019 - 10:00 م

طالب علماء دين سنة بإيران، السبت، سلطات بلادهم بالإفراج عن العالم السني فضل الرحمن كوهي، المعتقل على خلفية انتقاده استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالبلاد.



إذ طالب عبد الحميد إسماعيل زهي، أحد كبار العلماء السنة في إيران، في بيان، سلطات في بلاده بالإفراج الفوري عن كوهي.

من جانبه، أكد العالم محمد حسين غورجيش في ولاية "غوليستان " (شمال) أنّ الإفراج عن كوهي هو طلب لأهل السنة في البلاد.

وأردف في بيان: "لا يجب اعتقال العلماء والمفكرين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم".

من جانبه، أكد عالم الدين السني الإيراني حسين عثمان أن كوهي "لم يقم بعمل خارج إطار القانون"، داعيا، عبر بيان، إلى الإفراج عنه.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني، كوهي، في قرية "بشامك" بولاية سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي)؛ على خلفية انتقاده استخدام القوة المفرطة في الاحتجاجات المنددة برفع سعر الوقود، التي اندلعت بالبلاد متصف الشهر ذاته.