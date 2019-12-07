الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 3 صواريخ من غزة

07 ديسمبر 2019 - 11:10 م

قال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منظومة القبة الحديدية استطاعت اعتراض اثنين منها.



وفي بيان اطلعت الأناضول عليه، أفاد الجيش "متابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في (مستوطنات) غلاف غزة وسديروت قبل قليل، فالحديث يدور عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها".

ولم يتطرق الجيش للصاروخ الثالث، وموقع سقوطه.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن امرأة إسرائيلية (40 عاماً) وابنها (10 أعوام) أصيبا بجروح طفيفة عندما كانا في طريقهما للمنطقة المحصنة، بعد دوي صافرات الإنذار.

وقبل ذلك بفترة وجيزة، ذكرت قناة "كان" الرسمية أن صافرات الإنذار دوت في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت جنوبي إسرائيل.