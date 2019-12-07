كامل الوزير : وعدت الرئيس السيسي بهذا الأمر الهام

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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بأن تكون السكك الحديدية قاطرة التنمية في مصر.
وتابع الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإلزامه وبتكليفه بتطوير السكك الحديدية.
وأكد المهندس كامل وزير النقل، أنه سيتم توفير سكك حديد آمنة ومتطورة ونظيفة يشعر المواطن المصري بالسعادة عندما يستخدمها.
 

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