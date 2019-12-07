تعليق ناري لـ"أديب" على تصريح وزير خارجية قطر

07 ديسمبر 2019 - 11:40 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريح وزير خارجية قطر بشأن أن الدوحة لا تدعم الإخوان المسلمين، وأنها لم تتوقف عن دعم مصر بعد عزل محمد مرسي، قائلا: "مش عايز أعلق لأني لو اتكلمت هقول كلام بايخ".



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ساخرا: "دي قطر عارفنها اللي عندها الجزيرة والقرضاوي.. يعني قطر بتدعمنا وإحنا مش مقدرين النعمة"، موجهًا سؤالا إلى القيادة القطرية: "هتعملوا إيه مع اللي ماشيين وراكم بعد ما تتصالحوا مع مصر والسعودية والإمارات".

