السبب الحقيقي لانخفاض المعاشات في مصر

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عمرو أديب

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كشف محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن أن مشكلة انخفاض المعاشات، تتمثل في عدم استثمار أموال صناديق المعاشات بصورة اقتصادية، لافتًا إلى أن بنك الاستثمار القومي، كان يقوك باستثمار أموال المعاشات بعائد قليل، ورغم ذلك لم يكن يرسل هذا العائد للصناديق، مما أدى لتراكم المديونيات.
وأضاف "أبو حامد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن بنك الاستثمار حصل على 67 مليار جنيه من الصناديق لاستثمارها، ولم يستطيع إعطاء الصناديق العوائد، فقام بإعادة استثمار الأموال إلى أن تجاوز أموال المعاشات بأكثر من 300 مليار جنيه، مما أدى لمديونية البنك للصناديق.
وأشار إلى أن وزارة المالية تدخلت لتوفير أموال المعاشات، لعدم قدرة البنك أو الصندوق على توفير أموال المعاشات، لافتَا إلى أن القانون الجديد سيحسن أحوال المعاشات لكن ليس على المدى القصير.

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