كلوب يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح بعد تألقه

08 ديسمبر 2019 - 05:53 ص

فجر الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - مفاجأة مدوية عن نجمنا المصري محمد صلاح.



وتألق صلاح بشكل لافت في المباراة التي جمعت ليفربول مع بورنموث ، حيث أحرز هدفا وصنع آخر لزميله نابي كيتا.



وقال "كلوب" تعليقا على تألق صلا: نعم لقد كانت فترة طويلة جدا منذ تعرض صلاح لتلك الإصابة السيئة .. الآن أستطيع أن أقول لكم إن صلاح بات جاهزا بنسبة 100%.



وفاز ليفربول على بورنموث بثلاثية ليحلق على قمة الدوري الإنجليزي.



