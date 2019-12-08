أهالي نجريج يرفضون ذهاب أبنائهم لمعهد محمد صلاح .. لماذا؟

08 ديسمبر 2019 - 07:10 ص

رفع عدد من أهالي "نجريج" شكوى إلى وزير التربية والتعليم يرفضون فيها نقل أبنائهم إلى معهد محمد صلاح الأزهري بالقرية.



وقال أولياء الأمور أنهم فوجئوا بأن إدارة مدرسة الشيخ المعلم محمد عياد الطنطاوي تبلغ أبنائهم من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بعدم الحضور إلى المدرسة من اليوم الأحد ، على أن ينتقلوا للدراسة بمعهد محمد صلاح الأزهري في الفترة المسائية.



وأشار الأهالي في شكواهم إلى عدم وجود سبب منطقي لذلك النقل ، وبخاصة أن بعض الطلاب يأتون من قرى مجاورة لنجريج ، من طرق عمومية تأوي العديد من الحيوانات الضالة مما يتسبب في خطر على حياة التلاميذ.



وكانت المدرسة المذكورة أكدت أنها قررت نقل الطلاب إلى معهد محمد صلاح مؤقتا بسبب إجراء بعض الإصلاحات.



يذكر أن صلاح تبرع بـ18 مليون جنيه لبناء هذا المعهد الأزهري على قطعة أرض مملوكة للدولة.



