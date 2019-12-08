» رانيا يوسف تصدم جمهورها برأي والدها في ارتدائها البكيني والشورت

08 ديسمبر 2019 - 07:39 ص

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن استيائها الشديد من الهجوم الذي تتعرض له بسبب ملابسها الجريئة .



وقالت في لقاء مع قناة "سي بي سي" : أسرتي و والدي ربوني بشكل منفتح من وأنا صغيرة .. واللبس اللي بلبسه دا العادي بتاعي مش جرأة .. وبخاصة إني مكانش عندي قيود في الملابس وبلبس البيكيني في العطلات الصيفية من طفولتي .



وأضافت: معرفش ليه أنا بالذات ؟ .. مع إني بحب أحضر مهرجانات وأتفرج على أفلام من كافة أنحاء العالم وأطور أدائي.



