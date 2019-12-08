ضاحي خلفان يكشف مفاجأة مدوية عن المصالحة مع قطر

08 ديسمبر 2019 - 08:26 ص

كشف ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - عن الأسباب التي دعت قطر إلى طلب المصالحة مع الدول الأربعة المقاطعة لها .



وقال "خلفان" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر" : بعد أن اختل التوازن الايراني التركي في المنطقة إثر الثورات الشعبية العربية على التدخلات الأجنبية في الدول العربية ..إرتأت قطر أن الحضن الخليجي أكثر امنا..فعبرت عن رغبتها للعودة ولكن بتوجس...تبقى النوايا فيها إن...



وأضاف: نتمنى ان المصالحة تكون صادقة بين كل الأطراف...التخلي عن جماعة الاخوان والتخلي عن تأييد المليشيات والمتمردين مطلب على الجميع على قطر وغير قطر....لكن قطر لأنها متورطة فعلا بدعمهم ترى انها هي المعنية.



وأردف: ارسى حمد بن جاسم قواعد اللعبة السياسية الخارجية للسياسة القطرية..في التدخل في شؤون الدول العربية.... وفتح بذلك على قطر بابا تعصف به علاقات متوترة معها.



واستدرك: هذه السياسة اذا اقلعت عنها قطر وانتهجت سياسة الحكمة لا شك انها ستكون مقدرة في الوسط العربي الذي امسى يحمل الكثير من الانتقادات ضد قطر.



وكان وزير الخارجية القطري أعلن وجود مباحثات مع المملكة السعودية بشأن حل الخلاف.



