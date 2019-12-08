2000 جنيه بدل مواصلات لهؤلاء الموظفين شهريًا

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النقل

صدى البلد

أحمد موسى

المترو

كامل الوزير

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه يوجد 60 قطارًا ستدخل الخدمة قبل 30 يونيو 2020، لافتًا إلى أنه تم إلغاء بعض القطارات لتعطل جراراتها وستدخل الخدمة بعد الانتهاء من الصيانة خلال 7 أشهر، مشيرًا إلى أن القطارات المعاد تصليحها ستبدأ من خطوط الضواحي لوجود تكدس كبير فيها.

وأضاف الوزير خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلاً: "التزمت أمام الرئيس السيسي بأن تكون السكة الحديد قبل 30 يونيو آمنة ومتطورة ونظيفة، ووعدت الرئيس السيسي والشعب المصري بأن تكون السكة الحديد قاطرة التنمية في مصر".

 وتابع: "الجرارات الجديدة بها خاصية الإطفاء الذاتي ويمكن رؤية ما يحدث في العربات الخلفية، مشيرًا إلى أنها تم تصميمها بناء على المواصفات المصرية والمهندسون المصريون كانوا يتابعون التصنيع لحظة بلحظة، معقبًا: "ستدخل الجرارات الجديدة الخدمة بقطارات تضم عربات حديثة في 30 يونيو المقبل".

وأكمل: قطع الغيار المملوكة للسكة الحديد كانت تتعرض للسرقات لعدم الرقابة عليها، معقبًا: "مكنش حد بيسأل عن حاجة.. نصف قطع غيار الجرارات اتسرقت من الورش أثناء فترة الفوضى والسكة الحديد كانت مستباحة".

وأكد أن الوزارة تسابق الزمن من أجل سكة حديد جديدة ومتطورة بدون حوادث، مضيفًا: "السكة الحديد بدأت الخروج من الإنعاش لمرحلة الإفاقة"، مضيفا أن المنظومة لديها مشاكل متراكمة منذ 100 عامًا ولم تحل، مشيًا إلى أنه فور تولي المسئولية جلس مع العاملين بالسكة وأعاد الثقة لهم.

وعن آخر التطورات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح "الوزير" انه سيتم نقل 52 ألفًا و300 موظف إلى العاصمة الإدارية وهم يتلقون التدريب حاليًا"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن نقل الحكومة للعاصمة الإدارية ليس "تعزيل" ولكن حكومة جديدة ومتطورة، سيتم نقلهم من 150 محطة داخل القاهرة الكبرى إلى 11 محطة داخل الحي الحكومي من 7 إلى 8 صباحًا، مضيفًا: "سنصرف بدل انتقال للموظفين 80 جنيهًا يوميًا بمعدل 2000 جنيه شهريًا".

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