» بيراميدز يستدرج بطل موريتانيا بالدفاع الجوى

08 ديسمبر 2019 - 09:52 ص

يستدرج نادى بيراميدز فريق نواذيبو إف سي الموريتاني، فى التاسعة مساء اليوم على استاد الدفاع الجوى بالقاهرة الجديدة فى إطار ثاني مباريات كأس الكونفدرالية.

بيراميدز بقيادة مديرة الفنى ديسابر يسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز بالجولة الأولى خارج الديار على بطل نيجيريا إينوجو رينجرز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويدخل الفريق بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق نتيجة هى الأكبر حتى الآن بمسابقة كأس مصر، بعدما أطاح بفريق النجوم بنتيجة سداسية مقابل هدف واحد.