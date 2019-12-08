» بدون حجاب.. صابرين تخطف الأنظار فى أول ظهور لها

أثارت الفنانة صابرين، جدلاً واسعًا بعد خلعها الحجاب، حيث ظهرت لأول مرة بدونه، حيث خطفت الأنظار بإطلالة جذابة.

ونشرت الإعلامية، بوسي شلبي، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة للفنانة صابرين، وهي بدون حجاب، لأول مرة، معلقة عليها: "انتظرونا في لقاء خاص مع صابرين".

وظهرت "صابرين" بفستان من اللون الأسود والذهبي، بشعرها الأشقر، حيث اعتمدت على قصة شعر بسيطة، ومكياج جذاب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة، وجاءت التعليقات كالآتي: "قمر صابرين"، "شكلها قمر".