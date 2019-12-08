"الرئيس أهلاوي ولا زملكاوي".. شوقي غريب يرد

08 ديسمبر 2019 - 09:58 ص

كشف الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي قائلا: "الرئيس السيسي عندما كان يصافحني قال لي: "طوكيو هى الأهم"، وعندما التقى بكل أعضاء المنتخب الأوليمبي أوصاهم جميعهم مرة أخرى بتشريف مصر في طوكيو 2020.

وأضاف "غريب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر ": "نسعى لوضع مصر على التراك العالمي، وسنجتهد جميعًا حتى نحقق طموح الشعب المصري، وتكريم الرئيس السيسي حاجة كبيرة أوي".

ووجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالاً إلى الكابتن شوقي غريب، مستفهمًا عن انتماء الرئيس السيسي الكروي، قائلا: "هل استشفيت الرئيس السيسي أهلاوي ولا زملكاوي، ده شىء يهم المصريون".

ورد "غريب": "رهبة المكان ومقابلة الرئيس لم نفكر معه هل الرئيس أهلاوي ولا زملكاوي، كل الكلام كان على مصر، وأداء المنتخب الفترة المقبلة".