ملهاة تاريخية.. الحوثيون يفرضون رسومًا على "الصلاة"

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رسوم على الصلاة
رسوم على الصلاة

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في سابقة من نوعها، أثارت موجة غضب واستهجان الكثير من الرواد اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، فرض "تعميم" تم وضعه على باب أحد المساجد في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بفرض رسوم مالية على الصلاة لمرتادي المسجد.

وعزا المشرف الحوثي على المسجد، قرار فرض تلك الرسوم المالية على المصلين بذريعة "سداد فاتورة الكهرباء المستحقة لشركة تجارية تعمل في بيع الطاقة".

وبحسب التعميم، يتوجب على المصلين تسديد مبلغ 100 ريال يمني عن كل مصلٍ في صلاة الفجر، و50 ريالا لصلاتي المغرب والعشاء و50 ريالا لصلاة الجمعة، و100 ريال لصلاة التراويح في رمضان.

وأنهى المشرف الحوثي التعميم بملاحظة للمصلين مفادها: "يمكن دفع اشتراك شهري بملغ 4000 آلاف ريال، تشمل أيام الأعياد والجمعة، ورسوم الماء واستخدام دورات المياه".

كما تضمن العرض الحوثي للمشتركين "ميزة صلاة الميت مجانا إن كان المتوفي من أسرته".

واندلعت موجة استهجان موسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث إنه يأتي ضمن التعدي الحوثي على المساجد وأماكن العبادة، بعد أن استهدفت الميليشيات المساجد الواقعة تحت سيطرتها ووصل بها الأمر إلى تفجيرها وإحراقها.


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