"جامعة طنطا" عن جلوس الطلاب على الأرض: مكنش فيه وقت

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طلاب

عمرو أديب

ام بى سى مصر

طنطا

كشف وليد العشري، المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، سر الصور المتداولة لبعض الطلاب، وسط أنباء بأنهم أجبروا على الجلوس على الأرض أثناء الاختبارات، لعدم وجود أماكن ومقاعد كافية داخل الجامعة.

وقال "العشري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، ما تم تداوله ادعاءات مشيرًا إلى أن الصور المتداولة هى لطلاب مشاركين في الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية، وهم من اختاروا الجلوس على الأرض لضيق الوقت.

 وأكد أن الطلاب سجلوا مقطع فيديو، يكشفون فيه لرواد مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة ما حدث، نافيًا ادعاء إجبارهم على الجلوس على الأرض، مؤكدًا أن الجامعة بها صالات رياضية على أعلى مستوى تخدم جميع الطلاب.

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