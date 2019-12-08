وزير التعليم العالي يرد: "مكنش موجود" والبرلماني يرد بمستندات تثبت وجوده

08 ديسمبر 2019 - 10:52 ص

بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين، والذي يفيد بأن مواطن من دائرته يدعى عزت محمد دخل مستشفى قصر العيني ولم يسعفه الموظفون الجالسون على مكاتبهم وهو أمامهم ما أدى لوفاته، فقد رد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي على جروب واتس النواب 2015 بجواب صادر من مستشفى القصر العيني يفيد بأن المواطن عزت محمد لم يدخل مستشفى القصر العيني في الفترة 1 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر 2019 .

فقام النائب بكر أبو غريب، بالرد على وزير التعليم العالى، بصور التحاليل والتقرير الطبى الصادر من مستشفى قصر العينى وصور المريض نفسه أثناء تواجده أمام الموظفين وهم يلهون تاركينه حتى توفى، فما كان من وزير التعليم العالى إلا أنه انسحب من الجروب دون أن يرد على المستندات.

وأكد ابو غريب، أنه لن يترك هذا الأمر حتى يتم محاسبة المقصرين ويتم مناقشة طلب الإحاطة فى مجلس النواب مع الوزير وسيقوم بعرض المستندات عليه فى مجلس النواب ليعلم أن المسئولين فى القصر العينى كذبوا عليه وضللوه بمعلومات غير حقيقية بعد تسببهم فى وفاة إنسان نتيجة تقصيرهم .