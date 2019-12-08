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وصلة رقص لـ مايا دياب وسعد الصغير بالسعودية

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مايا دياب
مايا دياب

علا خطاب

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الهيئة العامة

صناع الخير

مؤسسة ابو العنين

أثارت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر فيديو لها وهي ترقص مع الفنان الشعبي، سعد الصغير .

ونشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو لوصلة رقص للفنان سعد الصغير والفنانة مايا دياب، خلال كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي تعرض خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

ويظهر سعد الصغير في الفيديو وهو يقتحم طاولة مايا دياب ليشاركها في وصلة رقص.

ومسرحية "لوكاندة الأوباش" من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.


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