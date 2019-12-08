الشوباشي: "دي حاجة متتعملش غير في أوضة ضلمة"

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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

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عقبت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، على الضجة التي أثيرت مؤخرًا بشأن تعيين منتقبة مديرة بقصر الثقافة بكفر الدوار، معتبرة أنه نوع من التعسف في استعمال الحق، وهو ضد الشريعة الإسلامية.

وأضافت "الشوباشي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن السيدات في الحرم المكي لا يخفين وجوههن، منوهة بأن الشريعة الإسلامية هى التي استحدثت مبدأ عدم التعسف في استخدام الحق، فمن حق الشخص أن يرى وجه من يتحدث إليه، وإلا سيكون نوع من القمع.

وتابعت: من الأفضل منع ارتداء النقاب، معقبة: "اللي تلبس النقاب تقعد في بيتها، من حقي أعرف مين بيكلمني ده نوع من الأمان، ارتداء المرأة للنقاب هو إهانة لرجال العرب والمسلمين، يعني الراجل ميقدرش يشوف وش واحدة ست في الشارع من غير ما يفكر في حاجة متتعملش إلا في أوضة ضلمة".

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