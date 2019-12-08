"البرلمان" يصدم أصحاب المعاشات بخبر غير سار

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صدم محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، المواطنين من أصحاب المعاشات، قائلاً: "البعض يوهم أصحاب المعاشات بأن هذا الحكم بالعلاوات الخمس سيزيد من المعاش، وهذا غير حقيقي ومغاير للواقع".

وأكد "أبو حامد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أنه إذا تم تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس، فتنخفض المعاشات، على عكس ما يتوقع أصحاب المعاشات".

وأوضح أن أصحاب المعاشات الحالين في حاجة لدعم من الدولة لرفع قيمة معاشهم، لكي يصل إلى الحد الأدنى للأجور، وهذا الأمر في حاجة لبعض الوقت، معقبا: "مشكلة المعاشات تراكمت على كتف الدولة منذ عام 1980، ولن تحل بين يوم وليلة".

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