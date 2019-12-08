"فيفا" يهنئ "صلاح"

08 ديسمبر 2019 - 11:34 ص

هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما سجل هدفه الـ63 فى الظهور رقم 100 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن مهاجم "الريدز" من تزيين مشاركته رقم 100 "بالبريميرليج"، من تسجيل هدف فريقه الثالث، بالدقيقة 54 من زمن المباراة التي جمعت فريقه وبورنموث أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من منافسات الدوري.

بهذا الهدف رفع "صلاح" رصيده إلى 63 هدفًا خلال مئة مباراة خاضها بألوان قميصي تشيلسي وليفربول، ليحل بالمرتبة الرابعة بقائمة الأكثر تسجيلا للأهداف في مبارياته الـ100 الأولى في الدوري الإنجليزي.



