» الموعد والقنوات الناقلة لنهائى خليجى 24

08 ديسمبر 2019 - 11:59 ص

يسدل الستار اليوم على مسابقة كأس خليجي 24، حينما يواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني فى نهائي كأس البطولة فى السابعة بتوقيت مصر (الثامنة بتوقيت السعودية)، على استاد خليفة الدولي.

وتبث المباراة بشكل مجاني على: "قناة الكاس2 HD، وقناة عمان سبورت HD، وقناة الكويت سبورت، وقناة بى إن سبورت HD".

وتأهل منتخب البحرين للمباراة النهائية بعد تخطي العراق في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

بينما صعد منتخب السعودية للمباراة النهائية بعد الفوز على قطر بهدف نظيف دون رد، سجله عبد الله الحمدان.