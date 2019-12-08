» أول فيديو لـ تركي آل الشيخ في رحلته العلاجية بالولايات المتحدة

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الولايات المتحدة

مواقع التواصل

تركي آل الشيخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أثناء تواجده في غرفته بمستشفى بالولايات المتحدة للعلاج.

وأظهر مقطع الفيديو تركي آل الشيخ وهو يرتدى جلبابا ونظارة سوداء ويبدو عليه أنه بحالة صحية جيدة وهو يستقبل ضيوفه بغرفة المستشفى، ثم انتهى المقطع بصورة جماعية.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة بعد معاناته من نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، مع عدم انتظام نومه.


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