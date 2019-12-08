» التشكيل المتوقع للمصرى فى مواجهة بطل نيجيريا

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استقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى على تشكيل فريقه فى مواجهة إينوجو رينجرز النيجيري، في المباراة التي ستجمعهما على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتى:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: كريم العراقي و إسلام أبوسليمة و سعيدو سينبوري و بهاء مجدي

خط الوسط: إيزي إيمكا وفريد شوقي واحمد عادل ميسي وحسن علي وإسلام عطية

خط الهجوم: أوستين أموتو


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