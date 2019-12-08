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بعد فيديو" الرقص".. التعليم تفصل 15 طالبا وتنقل معلمة

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متابعات- الدويني فولي

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رقص

طلاب

معلمة

كفر الشيخ

أصدرت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، قرارا بفصل الطلاب الذين ظهروا في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرقصون في فصل بالمدرسة الثانوية المشتركة بفوه، لمنع المعلمة من الشرح.
وقررت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حسب بيان لها، فصل الطلاب الذين اقترفوا هذا العمل 15 يوما حسب اللائحة المقررة لمجازاة الطلاب، كما قررت مجازاة مدير المدرسة بالخصم 15 يوما، ونقل المعلمة من مدرستها إلى مدرسة قريبة حفاظا على مكانتها.

وأكدت المديرية رفضها ما قام به الطلاب من عمل يخالف القيم التربوية، مضيفة أن الدكتورة بثينة كشك تابعت التحقيقات التي أجريت في الواقعة لعدم تكرارها.

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