ميركل طلبت مصريين للعمل في ‏ألمانيا وتجنيسهم





قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يهاتفه أكثر من مرة يوميًا للاطمئنان على سير ‏العمل في أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك بعد أذان الفجر لمعرفة آخر ما وصلوا إليه.وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامي موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلاً: "‏الرئيس كان يتصل بي هاتفيًا بعد آذان الفجر لمعرفة آخر ما وصلوا إليه، لافتًا إلى أنه أخبر الرئيس عبدالفتاح السيسي ذات مرة بوجود غاز يعترض العمال فرد عليه الرئيس السيسي لو صح ‏الخبر وكان هناك غاز سيرقيه لرتبة "فريق".‏وتابع: "ملوحة مياه البحر المتوسط وآبار الغاز كان معوقات في طريق حفر الأنفاق، ولكن قدرة المصريين ‏استطاعت التغلب عليها، مؤكدًا أن صاحب شركة ألمانية كبرى للمقاولات قال عن المصريين: "لم أرَ في حياتي شعب ذكي ولديه إصرار ‏مثل المصريين" .وأكمل: "أنجيلا ميركل طلبت المصريين للعمل في ‏ألمانيا والحصول على الجنسية الألمانية".‏