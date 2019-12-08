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وفد كنسي لتطوير مسار رحلة "العائلة المقدسة" بأسيوط

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صديق

حلا شيحة

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري؛ لاستكمال جهود تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بتشريف الأنبا يوأنس والوفد الكنسي المرافق له، لافتا إلى ضرورة تكاتف كل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بالمحافظة، مشيرًا إلى أن قوة مصر تكمن في وحدتها وتماسك شعبها على قلب رجل واحد على مدار تاريخها القديم والحديث، وهذا هو سر عظمتها وتميزها بين جميع دول العالم.

ومن جانبه أعرب الأنبا يوأنس عن خالص أمنياته الطيبة للمحافظ متمنيًا له دوام التوفيق، وأن تحظى أسيوط في عهده بالتقدم والازدهار مؤكدًا على وحدة الصف، والعمل جميعًا تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته داعين الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.

كما تناول اللقاء بحث تفعيل المشاركة المجتمعية واستكمال الجهود المبذولة لتطوير محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط، وتفعيل دور المؤسسات الدينية بالمحافظة في المشاركة فى برامج التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتنمية قطاع السياحة في مصر وتنمية الصعيد.

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