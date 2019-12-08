» حلا شيحة تثير الجدل بسبب هذا الرجل

أثارت الفنانة حلا شيحة، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها فيديو لها برفقة صديق، حيث رحبت به بطريقة حماسية، رأي البعض بأنها "مبالغ فيها".

وانتشر مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة، على مواقع التواصل، حيث ظهرت فيه وهي تقوم بالترحيب بأحد الأشخاص بطريقة حماسية مستخدمة كلمات من اللهجة الصعيدية.

وحاولت "شيحة" في الفيديو إثارة فضول المتابعين قبل أن تكشف هوية الشخص الذي قام بحركات مضحكة وتبين فيما بعد بأنه مهندس ديكور في الوسط الفني، حيث كان يتناولان طعام الفطور في مكان عام.

في المقابل، تعرضت الفنانة حلا شيحة لموجة واسعة من الانتقادات حيث رأى الكثير من المتابعين أن الأمر لا يستحق كل هذا الحماس.