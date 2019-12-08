» سعودي:"اللي يداوم مع بنات 6 ساعات دون تحريك شهوته محتاج يتعالج"

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محمد فضل - متابعات

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أثار الناشط السعودي عبر سناب شات منصور الرقيبة، حالة من الجدل بعد نشره  مقطع فيديو، يتحدث فيه عن عمل الرجال مع السيدات في مكان واحد، مشيرًا إلى أن من يعمل مع الفتيات ويغض بصره دون تحريك شهوته فالبقاء لله في رجولته وهو في حاجة لمراجعة طبيب مسالك.

وقال "الرقيبة" في الفيديو الذي أثار غضب البعض ":أنت يا منصور الرقيبة رجل شهواني وتفكر من زاوية الشهوة، لا ولا كلمة، إذا أنت تداوم مع بنات 6 ساعات في اليوم وغضيت بصرك، لكن طاحت عينك عليهم ولم تتحرك فيك غرائز، فأحسن الله عزاءك في رجولتك، فأنصحك أن تراجع طبيب نفسي ودكتور مسالك".

واعترض عدد كبير من متابعي الناشط السعودي على رأيه، فيما اطلق البعض هاشتاج #يامنصور_تعالج، تصدر الترند عبر "تويتر" في المملكة، وجه له البعض انتقادات حادة بسبب رأيه الذي اعتبره البعض صادم و"رجعي"، حسب قولهم.

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