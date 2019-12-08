"الأسد" يهدد قناة أجرت معه حوارًا.. تعرف على السبب

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بشار الأسد
بشار الأسد

محمد فضل - متابعات

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أطلقت رئاسة الجمهورية في سوريا، تحذير شديد إلى قناة إيطالية أجرت حوارًا مع بشار الأسد، لكنه لم تبثه حتى الآن رغم إجراء الحوار يوم 26 من الشهر الماضي.

وقالت الرئاسة السورية على حسابها الرسمي بـ"فيسبوك"، "بناء على طلب محطة "راي نيوز24" الإيطالية تم إجراء لقاء مع الرئيس الأسد، عبر المدير التنفيذي للقناة والمذيعة لديهم مونيكا مادجوني.. تم إجراء اللقاء بتاريخ الـ 26 من الشهر الماضي، وتم الاتفاق على أن يكون البث ليل يوم الاثنين الموافق الـ 2 من الشهر الجاري".

وأضافت "صباح يوم الاثنين أبلغتنا مادجوني أنها تريد الاستئذان بتأخير البث، وذلك لأسباب غير مفهومة، وتكرر طلب تأخير البث أكثر من مرة.. ولم يتم تحديد موعد للبث من قبل المحطة المذكورة حتى الآن.. ما يوحي بأن اللقاء لن يبث".

وأشارت الرئاسة إلى أنه "كان ضروريا على القناة كوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، وخصوصا أنها تعمل في بلد هو جزء من الاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه".

وتابعت "بالتالي فان المكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية العربية السورية يؤكد أنه إذا لم يتم بث اللقاء كاملا خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام الوطني بعد غد الاثنين الموافق الـ 9 من ديسمبر الجاري، الساعة الـ 9 مساء بتوقيت دمشق".

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