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زوجة أحمد الفيشاوي تحذف فيديو أثار ضجة

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زوجة أحمد الفيشاوي
زوجة أحمد الفيشاوي

محمد فضل - متابعات

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اضطرت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، إلى حذف فيديو أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتها لمتابعيها عبر  "فيسبوك"، مقطع فيديو لها وهي ترقص في الشارع.

وظهرت زوجة أحمد الفيشاوي في الفيديو وهي تخرج من سيارتها وتقوم بالرقص على أنغام أغنية "جابو سيرته" للمطربة السورية أصالة، الأمر الذي دفع الكثيرين لتوجيه انتقادات لها.

وتفاعل المتابعون مع المقطع ووجّهوا الانتقادات لزوجة أحمد الفيشاوي، حتى أن البعض لاحق الفنان المصري بالعديد من الشتائم، كونها خرجت عن المألوف هذه المرة.

وسلك البعض طريق توجيه اللوم لـ"الفيشاوي" بطريقة استفزازية، متهمين زوجته بتعمد إثارة الجدل واستعراض مفاتنها أمام الكاميرات، ما دفعها إلى حذف الفيديو من على صفحتها.


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