وزير المالية يفجر مفاجأة: الجنيه ثاني أقوى عملة في العالم

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محمد فضل - متابعات

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فجر وزير المالية محمد معيط اليوم الأحد، مفاجأة بشأن أن الجنيه المصري، مؤكدًا أنه يعد ثاني أفضل عملة في العالم من حيث القوة.

وقال معيط، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي: "التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية كان من أهم عوامل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري".

وأضاف: "ظهر ذلك في الوصول إلى تحقيق ثاني أفضل فائض أولي على مستوى العالم وثاني أفضل العملات أداء على مستوى العالم في عام 2019، مما يعطي مؤشرا قويا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وأشار معيط إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي دون تحقيق الاستقرار السياسي، الذي يؤثر بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف: "نستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% في العام الحالي والوصول إلى 6.4% في العام المالي القادم ونستهدف 7% بحلول 2022، كما وصل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا".


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