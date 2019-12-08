» أسوان تطيح بطنطا من كأس مصر وتتأهل لدور الـ16

08 ديسمبر 2019 - 05:16 م

تأهل فريق أسوان إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على طنطا بركلات الجزاء بنتيجة 5/4، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد في إطار المرحلة الـ32 بالبطولة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما بعدما سجل عبد الرحمن الدح لاعب طنطا هدف التقدم لأبناء السيد البدوي في الدقيقة 73، قبل أن يدرك حسن يوسف لاعب أسوان هدف التعادل في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة يواجه أسوان نظيره الاتحاد السكندري في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.