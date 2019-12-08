» "طفلا السلم".. القضية تنتهي بحضانة الأم للأطفال

أمرت النيابة العامة بالغربية، بتسليم طفلي المطرب الشعبي، شادي الأمير، مالك ويازن الأمير، إلى الأم سها السيد عبدالسيد حسين.

وتسلمت الأم الأطفال في مكتب وكيل وزارة التضامن بمحافظة الغربية، حيث قامت النيابة بأخذ التعهد اللازم على الأم، بحسن تربية ورعاية الأطفال، تنفيذًا لتأشيرة النائب العام.

وكان الأبوان، قد هربا من مسئولية الطفلين، وترك كل منهما الأطفال أمام منزل الآخر، حتى عثرت جارتهما على الأطفال على سلم المنزل، فاصطحبتهما على إلى قسم الشرطة، وقامت بالإبلاغ عن الواقعة.