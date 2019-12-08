أول رد مصري على المصالحة مع قطر

08 ديسمبر 2019 - 05:58 م

ترددت في الآونة الأخيرة عبر تصريحات سياسية وتقارير صحفية، ان المصالحة بين دول المقاطعة وهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ودولة قطر، أحرزت تقدمًا بشأن اتفاق على المصالحة.

وفي هذا الإطار النائب أحمد إمبابي وكيل لجنة الشؤون العربية في البرلمان، أن سياسة قطر تجاه دول المنطقة لا زالت محاطة بالشكوك، فيما أكد أن تقاربها الحالي مع دول الخليج جدير بالمتابعة.

وقال إمبابي، في تصريح نقلتها وكالة "سبوتنيك"، "بالنسبة لما يجري حاليا من محاولات التقارب وتسوية الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى، فنحن لا نكره أن تسوى الخلافات بين دول الخليج على أساس احترام كل دولة لباقي الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وأضاف "نتابع ما يجري ولا نستبق الأحداث، وقد تسهم تسوية الخلافات بين قطر والدول الثلاث في تسوية خلافات الدوحة مع مصر، عبر تأثير السعودية ودول الخليج عليها".

وتابع "لازالت هناك كثير من الشكوك حول سياسة قطر، سواء من ناحية دعم الجماعات الإرهابية المناوئة لمصر، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، أو من ناحية تحالفها مع دول معادية لمصالح مصر ومصالح دول الخليج، مثل تركيا وإيران، وعليها تأكيد احترامها للشؤون الداخلية لمصر ودول الخليج وعدم التدخل فيها، وعدم الإضرار بمصالحها".