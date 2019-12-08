فيديو.. «شيرين» تصالح «الرباعي» بحضن وقبلة

متابعات
سارعت الفنانة شيرين إلى مصالحة صديقها الفنان التونسي صابر الرباعي، بعد أن عبر الأخير عن غضبه من تأخر صعوده إلى المسرح خلال حفلهما الأخير في الرياض.
وكان الرباعي عبر عن غضبه من تغيير ترتيب صعود الفنانين إلى المسرح، ما جعله يجلس في سيارته في الخارج، إلا أن شيرين وبمجرد علمها بغضبه، سارعت إليه واحتضنته وقبلته.
وسمع في مقطع الفيديو بوضوح، شيرين وهي توضح للرباعي أنه لا علاقة لها بالأمر، قائلة: "أقسم بالله والله العظيم وحياة ولادي هما اللى غيروا المواعيد"، ورد عليها: "جود لك.. متأكد راح تكسري الدنيا".
وبعدها دخلا بعدها إلى المسرح معًا، والتقطا صور تذكارية للحفل.
يشار إلى أن شيرين ترتبط بعلاقة صداقة قوية بالرباعي، وقد تزاملا لسنوات في برنامج البحث عن المواهب "The voice "، وأحييا معا حفلا بموسم الرياض، بمسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم بمنطقة البوليفارد.
شاهد..
View this post on Instagram
بقبلة وحضن .. شيرين عبد الوهاب تصالح صابر الرباعي . يبدو أن أزمة تصريحات الفنانة شيرين خلال حفلها الأخير في الرياض، التي وصفت خلالها السيدات اللاتي لم يعجبهن التصريح، بأنهن "شوية عوانس"، لم تكن الأولى في اليوم ذاته، سبق الواقعة، سوء تفاهم آخر بينها وبين الفنان صابر الرباعي. . وجاء سبب الخلاف، كان تغيير ترتيب صعود الفنانين إلى المسرح، ما يجعل صابر الرباعي يشعر بالحرج، ويجلس في سيارته في الخارج. . وبمجرد علم شيرين بسوء التفاهم، أسرعت إلى صابر الرباعي، واحتضنته وقبلته، وبسبب ارتفاع صوت الموسيقى، مالت على أذنه قائلة "أقسم بالله والله العظيم وحياة ولادي هما اللى غيروا المواعيد"، ليرد عليها صابر "جود لك.. متأكد راح تكسري الدنيا". . دخلا بعدها إلى المسرح معا، والتقطا صور تذكارية للحفل. . وسوء الفهم، أصبح كأنه لعنة تطارد الفنانة شيرين، بسبب تصريحاتها ومواقفها، التى وصفتها في أكثر من مرة بأنها عفوية، ومع ذلك فإنها تثير غضب الجمهور، وكان آخرها خلال أحيائها حفل ضمن موسم الرياض، حيث صرحت للسيدات: "طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه، مطلعين عنيهم ليه طيب؟". . وآثار هذا التصريح غضب الكثير من السيدات، وفي حفلها التالي، الذي أحيته أواخر نوفمبر الماضي، ردت على الانتقادات قائلة: "لو عملولي كل يوم هاشتاج مش هبطل أقول اللي أنا عاوزاه، يموتوا بغيظهم". . وأضافت: "مش عارفة ليه بيكرهوا الرجالة دول عسل وسكر اللي بيكرهم دول أكيد شوية عوانس"، ما آثار أزمة جديدة. . وكان صابر الرباعي وشيرين، اشتركا معًا في برنامج البحث عن المواهب "The voice" ;، وأحييا معا حفلا بموسم الرياض، بمسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم بمنطقة البوليفارد.
فجر05:18 ص
فجر
05:17
شروق
06:46
ظهر
11:52
عصر
14:39
مغرب
16:57
عشاء
18:27