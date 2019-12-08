فيديو.. «شيرين» تصالح «الرباعي» بحضن وقبلة

سارعت الفنانة شيرين إلى مصالحة صديقها الفنان التونسي صابر الرباعي، بعد أن عبر الأخير عن غضبه من تأخر صعوده إلى المسرح خلال حفلهما الأخير في الرياض.

وكان الرباعي عبر عن غضبه من تغيير ترتيب صعود الفنانين إلى المسرح، ما جعله يجلس في سيارته في الخارج، إلا أن شيرين وبمجرد علمها بغضبه، سارعت إليه واحتضنته وقبلته.

وسمع في مقطع الفيديو بوضوح، شيرين وهي توضح للرباعي أنه لا علاقة لها بالأمر، قائلة: "أقسم بالله والله العظيم وحياة ولادي هما اللى غيروا المواعيد"، ورد عليها: "جود لك.. متأكد راح تكسري الدنيا".

وبعدها دخلا بعدها إلى المسرح معًا، والتقطا صور تذكارية للحفل.

يشار إلى أن شيرين ترتبط بعلاقة صداقة قوية بالرباعي، وقد تزاملا لسنوات في برنامج البحث عن المواهب "The voice "، وأحييا معا حفلا بموسم الرياض، بمسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم بمنطقة البوليفارد.



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