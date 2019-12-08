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«السيسي» أهلاوي أم زملكاوي.. شوقي غريب يرد

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شوقي غريب
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المصريون

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الاهلى

شوقى غريب

أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، سعادته الغامرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاعبي الفراعنة والجهاز الفني بعد تتويجهم ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

ووجه عمرو أديب سوالًا لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال برنامجه «الحكاية»، قائلا له: «ما عرفتش الرئيس عبدالفتاح السيسي أهلاوي ولا زملكاوي؟».

وقال «غريب»: «أنت داخل في مكان، الرهبة مخلينا مركزين في كل حاجة.. لما تيجي تفكر في مقابلة الرئيس وحتة أهلاوي أو زملكاوي محدش فينا يقدر يتكلم، لأنه بيخصنا كلنا بالكلام عن مصر».

يذكر أن المنتخب الأولمبي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًاللمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف.


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