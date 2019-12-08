طيار عربي ضمن قتلى هجوم الطالب السعودي داخل قاعدة فلوريدا

08 ديسمبر 2019 - 06:18 م

كشفت السلطات الأمريكية،عن أسماء وجنسية قتلى الهجوم الذي نفذه الطيار السعودي المتدرب داخل قاعدة جوية أمريكية أمس في ولاية "فلوريدا"، والذي اودى بحياة 3 وإصابة 7 آخرين، بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم.

وكشفت أسماء الضحايا عن مفاجأة، إذ كان من بينهم طيار يدعى محمد هيثم وهو من أصول يمنية ويحمل الجنسية الأمريكية.

وقتل الشمراني، ثلاثة أشخاص، قبل أن يقضي برصاص عناصر الأمن في القاعدة العسكرية.

وكشف بيان للبحرية الأمريكية، عن هوية القتلى في الحادثة وهم الطيار محمد هيثم (19 عامًا) من فلوريدا والطيار المتدرب كاميرون سكوت ولترز (21 عاما)، بالإضافة إلى جوشوا وتسون (23 عامًا).

وأطلق نشطاء سعوديون، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج تصدر الترند في المملكة تحت عنوان " محمد الشمراني لا يمثلنا"، في إشارة إلى استنكار العمل الإرهابي الذي قام به داخل قاعدة جوية أمريكية أثناء تلقيه تدريبًا.





