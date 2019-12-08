"جينيس" توجه صدمة لتامر حسني: لم نختارك

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تامر حسني
تامر حسني

محمد فضل- متابعات

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فنان

تامر حسني

صدمة

جينيس

زف الفنان تامر حسنى، أول أمس، خبرًا سارًا لجماهيره، بإعلان اختياره من قبل موسوعة جينيس كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم، وهو ما أحدث ضجة بين محبيه كما هنأه العديد من الفنانين بهذا الإنجاز.

لكن "جينيس" وجهت لتامر حسني صدمة كبيرة، بعد إعلانها عبر موقعها الرسمى أن تامر حسنى لم يحصل على جائزة أكثر فنان ملهم ومؤثر كما يروج لذاته.

وكشفت موسوعة جينيس، أن تامر حسنى غير مدرج بالموسوعة وحصوله على جائزة أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات وليس لها علاقة بجائز أكثر فنانة مؤثر وملهم فى العالم كما روج لنفسه.

وأشار الحساب الرسمى لموسوعة جينيس فقط لجائزة الفنان عمرو دياب التى حصل عليها منذ فترة طويلة وحمل الرقم القياسى لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية بأكثر عدد مبيعات من فنان فى الشرق الأوسط.


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