توجيهات جديدة من «السيسي» بشأن الاتصالات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل أقصى الجهود في خطة تحول الحكومة إلى المنظومة الرقمية، ذلك لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، حسبما صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وحسبما أكد المتحدث فإن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها إستراتيجية الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلاً عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.

فيما استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع إنتاج الحاسبات اللوحية في ظل مساعي النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن استثمار التابلت التعليمي في تطوير تطبيقات توجيهية مفيدة للطلاب.