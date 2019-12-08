  • الأحد 08 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:39 م
بحث متقدم
محمد علي ووالده

"ورَّطه ابنه".. بلاغ لإحالة والد محمد علي للمحاكمة العاجلة

البحرين

البحرين بطلًا لـ«خليجي 24» للمرة الأولى في تاريخه

العنب

7 فوائد لأكل العنب يوميًا.. الثالثة حلم كل البشر

صوفيا

"صوفيا" تعلن مشاركتها في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري

حاولا تقطعيه.. اعتداء وحشي على مصري بالكويت بـ"ساطور"

الرئيس السيسي وامير قطر

أول رد مصري على المصالحة مع قطر

محمد صلاح

«الأولمبياد» تفجر أزمة بين «صلاح» و«ليفربول»

الشمراني

طيار عربي ضمن قتلى هجوم الطالب السعودي داخل قاعدة فلوريدا

تامر حسني

"جينيس" توجه صدمة لتامر حسني: لم نختارك

بشار الأسد

"الأسد" يهدد قناة أجرت معه حوارًا.. تعرف على السبب

بعد الفوز على السعودية

البحرين بطلًا لـ«خليجي 24» للمرة الأولى في تاريخه

الرياضة

البحرين
البحرين

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«خليجي 24».. موعد نهائي السعودية والبحرين والقنوات الناقلة

#

قرار قطري مفاجئ قبل مباراة السعودية والبحرين

#

دولة مقاطعة لقطر تفاجئها بإجراء غير متوقع

#

غضب في البحرين بسبب مواطنة كويتية

السعودية

البحرين

المصريون

خليجي 24

توج  منتخب البحرين بلقب بطولة كأس الخليج «خليجي24» للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على السعودية، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «عبد الله بن خليفة» في العاصمة القطرية الدوحة.

وأهدر المنتخب السعودي فرصة التقدم في الشوط الأول، ذلك بعدما أهدر سلمان الفرج ركلة جزاء في الدقيقة 11  حصل عليها النجم سالم الدوسري ونفذها الفرج خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول طالب المنتخب السعودي بالحصول على ركلة جزاء أخرى بعد سقوط الحمدان داخل منطقة الجزاء، ولجأ الحكم إلى خاصية الفار ولكنه لم يحتسبها في النهاية.

وفى الشوط الثاني ظلت محاولات المنتخب السعودي على مرمى البحرين، ولكن من هجمة مرتدة نجح الأخير في تسجيل هدف مباغت عبر محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69 من خلال كرة عرضية حولها مباشرة على الزاوية البعيدة.

وبذلك يحصد المنتخب البحريني لقب كأس الخليجي العربي للمرة الأول فى تاريخه، ليدون اسمه في السجل الذهبى ببطولة كأس الخليج، وفشل منتخب السعودية في التتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السيسي» أهلاوي أم زملكاوي.. شوقي غريب يرد
» وائل جمعة يشعل حرب الـ «تريندات» بين «الأهلاوية» و «الزملكاوية»
» زرع لسان لامرأة بعد إصابتها بسرطان الفم
» البورصة تغلق مؤشراتها على خسارة 4 مليارات جنيه
» «رونالدو» يصدم فلسطين والجماهير العربية بهذه الصورة
» "طفلا السلم".. القضية تنتهي بحضانة الأم للأطفال
» أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك
» أسوان تطيح بطنطا من كأس مصر وتتأهل لدور الـ16
» سعودي:"اللي يداوم مع بنات 6 ساعات دون تحريك شهوته محتاج يتعالج"
» وفد كنسي لتطوير مسار رحلة "العائلة المقدسة" بأسيوط
» مصرع 43 شخصًا بحريق هائل فى مصنع بالهند

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس