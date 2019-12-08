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تعليق ناري لـ"أديب" على قرار نقل الشهر العقاري لـ"التخطيط"

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي عمرو أديب، أن المصريين يعانون من الشهر العقاري منذ سنوات بدون سبب واضح، قائلا : "الناس بتبات في الشهر العقاري، وتقضي يومها فيه عشان تخلص شغلها، والناس مستعدة تدفع دم قلبها عشان تخلص".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائيةmbc مصر، يوم الأحد، أن مشكلة الشهر العقاري موجودة منذ 100 عام، ولم تحل، متسائلا: "لماذا لا تحل مشكلة الشهر العقاري؟"، قائلا: "ما تعملوا الشهر العقاري شركة خاصة.. وفيها إيه".
وأوضح "أديب"، أن حل مشكلة الشهر العقاري لن تكون بضمه لوزارة التخطيط، متوقعا أن بتحويل الشهر العقاري إلى قطاع خاص ستتحسن مستوى الخدمات، متابعا: "أكيد وزير العدل هيكون سعيد جدا لو أخدوا منه الشهر العقاري".

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