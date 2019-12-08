معلومة هامة بشأن خط "الغردقة ـ شرم الشيخ" الملاحي

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الفريق مهندس كامل الوزير

المصريون ـ متابعات

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صرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بأن مشروعات النقل البحري تمثل سوقا واعدة في مصر في نقل السائحين والعاملين والمواطنين.
وقال «الوزير» في تصريحات تليفزيونية خلال تدشين الخط الملاحي بين مدينتي «الغردقة وشرم الشيخ» إن هناك مركبيين يعملان في هذا الخط يختصران المسافة بين شرم الشيح والغردقة إلى ساعتين ونصف، بدلا من 8 ساعات في الطريق البري.
وأضاف كامل الوزير أن شركة الجسر العربي للملاحة، المسؤولة عن الخط مملوكة لثلاث دول عربية وهي مصر والأردن والعراق، مشيرا إلى أن كل الوزراء المعنين في مصر شاركوا في هذا الإنجاز الكبير.
ولفت كامل الوزير إلى أن المشروع الملاحي الجديد يعمل على ترويج السياحة في الغردقة والجونة والجلالة وشرم الشيخ.

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