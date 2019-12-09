» "آل الشيخ" يكشف كواليس مكالمته مع الخطيب

09 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

قال تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه تلقى مكالمة من الكابتن محمود الخطيب ، رئيس نادي الأهلي .



وكتب تركي آل الشيخ ، عبر صفحته الرسمية على الـ"فيس بوك": "تلقيت اتصالا غاليا من أخويا الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وطمنته أنا بخير والمهم أنه كمان يكون بخير".

