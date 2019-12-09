برلماني: وضع الشهر العقاري في مصر أصبح "كارثي"

أكد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن وضع الشهر العقاري على مستوى كافة محافظات مصر أصبح كارثي، وهناك من يتربحون أرباح غير عادية من أزمة الشهر العقاري.



وكشف "شرشر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنه كان هناك مسابقة منذ 4 سنوات لتعيين أكثر من 4 آلاف موظف في الشهر العقاري، ولم يتم حتى الآن تعيينهم.

