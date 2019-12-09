الخطيب يرفض طلب فايلر: مستحيل نسمح للاعب دا بدخول النادي

09 ديسمبر 2019 - 05:43 ص

طلب السويسري رينيه فايلر ضم لاعب نيجيري يلعب في الدوري السويسري في مركز المهاجم الصريح لكنه تفاجأ بعقبة تتمثل في رفض مجلس إدارة الأحمر.



ويأتي رفض مجلس الإدارة لهذا اللاعب بسبب اكتشافهم احترافه لفترة في الدوري الإسرائيلي بنادي يدعى "أشدود".



وأبلغ مجلس إدارة الأهلي مدربه بفايلر برفض ضم هذا اللاعب متعللا بعدم القدرة المالية على شرائه ، إلا أن السبب الحقيقي يرجع إلى لعبه بالدوري الإسرائيلي وما يترتب على ذلك من مشاكل في حال التعاقد معه.



